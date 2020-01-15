Ощадбанк пролонгирует «Нафтогазу» двухмиллиардный кредит на 4,5 года

Ощадбанк и НАК «Нафтогаз Украины» договорились о продлении срока действия кредитного договора, долг по которому составляет 1,97 млрд грн, с 9 июня 2020 года до 24 декабря 2024 года, говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина, сообщает «Интерфакс-Украина».
Кабинет министров, который ранее предоставил госгарантию по этому кредиту, на заседании в среду согласовал такую его пролонгацию.
Согласно отчету «Нафтогаза», на 30 сентября 2019 около 98% его денежных средств и остатков на банковских счетах, общая сумма которых составляла 24,96 млрд грн, были размещены в подконтрольных государству банках. Одновременно на долю этих банков приходилось примерно 59% займов НАК при общем их объеме у компании в 60,79 млрд грн.
На конец 2018 года эти показатели составляли соответственно 96% от 14,22 млрд грн и 76% от 56 млрд грн.
Сумма предоставленных госгарантий по обязательствам «Нафтогаза» за январь-сентябрь минувшего года сократилась с 15,44 млрд грн до 2,91 млрд грн.
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