Эмираты стали основным покупателем украинской муки

Украина в июле-декабре 2019/20 маркетингового года нарастила экспорт пшеничной муки до 190 тысяч тонн, что на 56% превышает показатель первой половины предыдущего сезона.
Об этом сообщает agroportal.com
По итогам шести месяцев основным импортером украинской муки стали ОАЭ, закупив 52,7 тыс. т, тогда как за июль—декабрь 2017/18 МГ в данном направлении было отгружено 21 тыс. т, а за аналогичный период сезона-2018/19 — лишь 8,3 тыс. т. сообщает «АПК-Информ».
«Стоит отметить, что отгрузки пшеничной муки украинского производства в ОАЭ за первую половину текущего сезона превышают закупки за весь 2018/19 МГ и 2017/18 МГ — 48 тыс. т и 46 тыс. т соответственно», — уточнила аналитик «АПК-Информ» Виктория Рожко.
В целом, в направлении Ближнего Востока в первой половине 2019/20 МГ было экспортировано 85,9 тыс. т пшеничной муки украинского производства, доля ОАЭ в нем составила 61%, на второй позиции находится Палестина с долей в 20% (17,2 тыс. тонн), на третьей — Израиль, 8% (6,9 тыс. тонн)
«Таким образом, по итогам первой половины 2019/20 МГ доля ОАЭ в общем экспорте пшеничной муки из Украины составила 28%, тогда как за июль—декабрь 2018/19 МГ — только 7%, а за аналогичный период сезона-2017/18 — 9%», — добавила Рожко.
Напомним, что по данным Государственной службы статистики отрицательное сальдо внешней торговли за январь-ноябрь 2019 составило 9,37 миллиарда долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016