Беларусь ввела запрет на вывоз пшеничной муки

Правительство Беларуси ввело временный запрет на вывоз муки, произведенной из пшеницы и спельты. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Установлено, что мука из мягкой пшеницы и спельты временно запрещена к вывозу вне зависимости от страны происхождения как в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и за пределы таможенной территории ЕАЭС. Постановление вступает в силу с его официального опубликования и будет действовать в течение трех месяцев.
При этом запрет не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов. Кроме того, запрет не касается международных транзитных перевозок.
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