Вся реклама в стране теперь будет только на украинском языке

Нормы статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступили в силу с 16 января 2020 года.

Об этом говорится на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», — подчеркнули в Нацсовете.

В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Европейского Союза.

В печатных средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации.

Также этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут наложение штрафа от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.