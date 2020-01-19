Трамп считает глупой идеей строительство «морской стены» вокруг Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп считает идею возвести «морскую стену» вокруг Нью-Йорка для защиты от штормов глупой и способной нанести вред окружающей среде.
«Строительство массивной 200-миллиардной морской стены вокруг Нью-Йорка для защиты его от редких штормов является дорогостоящей, глупой и неприемлемой с экологической точки зрения идеей, которая в случае необходимости не сработает», — написал президент на своей странице в Twitter в субботу.
Трамп также отметил, что стена будет выглядеть «ужасно», а жителям города придется «подготовить швабры и ведра».
Ранее газета The New York Times сообщила, что проект гигантской стены был предложен инженерными войсками США для защиты Нью-Йорка от все более частых и разрушительных штормов, вызванных глобальным потеплением.
По данным издания, стоимость возведения стены составляет $119 млрд, на ее строительство уйдет не менее 25 лет. Противники проекта отмечают, что такой барьер может быстро устареть из-за неточной оценки повышения уровня моря. Также конструкция стены направлена лишь на защиту от штормовых волн, но не способна защитить от высоких приливных волн и будет задерживать сточные воды города.
По данным газеты, за семь лет в результате штормов погибли 72 человека, а нанесенный ущерб оценивается в $62 млн.
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