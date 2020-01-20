Нацбанк существенно понизил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 20 января, ослабил официальный курс гривны на 16 копеек - до 24,2527 гривны за доллар против 24,0923 гривны за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9363 грн против 26,9003 грн 17 января.