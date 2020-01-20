Украина потеряла три позиции в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

Украина потеряла три позиции и заняла 56 место из 60-ти в рейтинге инновационных экономик мира 2020 года по версии Bloomberg, сооющает Лига.

Германии удалось подвинуть Южную Корею, которая шесть лет подряд возглавляла рейтинг. Эта победа стала возможной благодаря лидерству по трем критериям — по производству добавленной стоимости, концентрации высокотехнологичных компаний и патентной активности.

Производственный сектор Германии по-прежнему высококонкурентен и является источником инноваций, отмечают эксперты агентства. Но инновации в сфере услуг гораздо менее впечатляющи, и около трети расходов на исследования и разработки приходится на автомобильную промышленность. Если этот сектор будет ослабевать и дальше, то это повлияет на инновационность экономики страны.

Южная Корея частично утратила свою «корону» из-за относительного падения производительности, отмечает издание.

На третье место удалось снова подняться Сингапуру, который уже заключал топ-3 два года назад.

В первую десятку также вошли Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция. При этом США опустились на одну ступеньку в рейтинге, заняв девятое место.

Три позиции потеряла Япония, оказавшись на 12 месте. Вторая по величине экономика мира — Китай — поднялась на одну строчку — на 15 место. При этом Китай занял второе место в мире по патентной активности.

Соседняя с Украиной Польша оказалась в этом году на 25 месте (-3), Россия — на 26 (+1), Румыния — 32 (-3), Словакия — 41 (-2), Венгрия — 28 (+4).

Напомним, что по данным Global Innovation Index 2019, Украина занимает 47 место в рейтинге инновационных экономик. По сравнению с прошлым годом, она потеряла четыре позиции в этом рейтинге.

Bloomberg ежегодно анализирует 60 экономик мира и выпускает рейтинг накануне Всемирного экономического форума в Давосе. Агентство анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности, концентрацию высокотехнологичных компаний и качество образования.