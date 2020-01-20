Войти
Зеленский готов пожертвовать рейтингом ради изменения страны
позиция
Зеленский готов пожертвовать рейтингом ради изменения страны
Украина официально попросила ОБСЕ продлить деятельность СММ на Донбассе
мирный процесс
Украина официально попросила ОБСЕ продлить деятельность СММ на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

исследование
RSS

Украина потеряла три позиции в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

1 298
Украина потеряла три позиции в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

Украина потеряла три позиции и заняла 56 место из 60-ти в рейтинге инновационных экономик мира 2020 года по версии Bloomberg, сооющает Лига.

Германии удалось подвинуть Южную Корею, которая шесть лет подряд возглавляла рейтинг. Эта победа стала возможной благодаря лидерству по трем критериям — по производству добавленной стоимости, концентрации высокотехнологичных компаний и патентной активности.

Производственный сектор Германии по-прежнему высококонкурентен и является источником инноваций, отмечают эксперты агентства. Но инновации в сфере услуг гораздо менее впечатляющи, и около трети расходов на исследования и разработки приходится на автомобильную промышленность. Если этот сектор будет ослабевать и дальше, то это повлияет на инновационность экономики страны.

Южная Корея частично утратила свою «корону» из-за относительного падения производительности, отмечает издание.

На третье место удалось снова подняться Сингапуру, который уже заключал топ-3 два года назад.

В первую десятку также вошли Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция. При этом США опустились на одну ступеньку в рейтинге, заняв девятое место.

Три позиции потеряла Япония, оказавшись на 12 месте. Вторая по величине экономика мира — Китай — поднялась на одну строчку — на 15 место. При этом Китай занял второе место в мире по патентной активности.

Соседняя с Украиной Польша оказалась в этом году на 25 месте (-3), Россия — на 26 (+1), Румыния — 32 (-3), Словакия — 41 (-2), Венгрия — 28 (+4).

Напомним, что по данным Global Innovation Index 2019, Украина занимает 47 место в рейтинге инновационных экономик. По сравнению с прошлым годом, она потеряла четыре позиции в этом рейтинге.

Читайте также: За год ультраправые совершили в Украине 137 актов насилия

Bloomberg ежегодно анализирует 60 экономик мира и выпускает рейтинг накануне Всемирного экономического форума в Давосе. Агентство анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности, концентрацию высокотехнологичных компаний и качество образования.

инновации, Bloomberg, Bloomberg Innovation Index
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 8 минут назад

UA . НЕЩАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЗВЕРНУВСЯ ДО ЄВРЕЇВ ЗА ЗАХИСТОМ ВІД РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ НЕ ПІДОЗРІВАЮЧИ ЩО ЦЕЙ ОДИН ЗАМАСКОВАНИЙ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ УБИВЦЬ ЗА ЧАС РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ НАСИЛЬНО ВІДПРАВИВ У ВІЧНІСТЬ СТО МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ ВІДДАВ НАШІ БОМБИ ПУТІНУ НАВІТЬ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ НЕ ПОЗВОЛЯВ ЄВРЕЯМ КЕРУВАТИ УКРАЇНОЮ ТАКОЇ ГАНЬБИ ТАКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НАС В БИДЛО МИ ЩЕ НЕ ЗНАЛИ ПРИПИНИТИ ЦЮ НАЦІОНАЛЬНУ НАРУГУ НАД НАШИМИ ДІТЬМИ І ВНУКАМИ ВИГНАТИ ОКУПАНТІВ ЄВРЕЇВ З ОБМАНОМ ЗАГАРБАНОЇ ВЛАДИ НАШ СВЯТИЙ ОБОВ'ЯЗОК ПЕРЕД БОГОМ ДІТЬМИ І ВНУКАМИ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 января 2020
Воскресенье, 19 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016