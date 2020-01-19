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Демократы давят на Сенат, чтобы заслушать показания Парнаса

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Демократы давят на Сенат, чтобы заслушать показания Парнаса

Американские сенаторы-демократы требуют вызвать Льва Парнаса, который обнародовал ряд резонансных показаний относительно попыток Белого дома давить на Украину, на слушания в Сенат США в качестве свидетеля в процессе импичмента.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

«На республиканцев в Сенате растет давление с требованием вызвать Льва Парнаса, компаньона личного адвоката президента Трампа Руди Джулиани, для показаний в судебном процессе об импичменте», — отмечается в сообщении.

Демократы настаивают на вызове Парнаса в качестве свидетеля после его интервью американским СМИ, а также обнародования новых доказательств, которые подробно описывают его роль в попытке давления на украинское правительство в отношении расследования против Байдена. Республиканцы же выступают против вызовов дополнительных свидетелей, отмечает издание.

Первой в Конгрессе заговорили о слушания с Парнасом сенатор от Демократической партии Камала Харрис. Она заявила, что обвинения, возникшие после показаний компаньона Джулиани, должны быть рассмотрены Сенатом несмотря на позицию республиканцев, что Парнас не заслуживает доверия.

«Я думаю, что он должен предстать перед нами, чтобы мы могли определить, можно ли ему доверять. Есть много способов оценить вероятность», — заявила представительница демократов.

Эту позицию поддержал его однопартиец сенатор Эдвард Марки, отметив, что сообщника Джулиани необходимо добавить в список свидетелей в процессе импичмента.

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«Митчу Макконнелу (лидеру республиканского большинства в Сенате — ред.) нельзя позволять скрывать правду и защищать Дональда Трампа. Сенат должен услышать её непосредственно от Джона Болтона, Мика Малвани и Льва Парнаса», — заявил сенатор Марки.

Напомним: Парнас еще в декабре предложил дать показания в Сенате, отметив, что вместе с экс-советником президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном он мог бы «расставить все точки над «і».

Дональд Трамп, импичмент, Лев Парнас
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