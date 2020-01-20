Президент Чехии перечислил имеющиеся у Путина варианты остаться у власти

Одним из таких вариантов Земан назвал Госсовет, роль которого Путин предложил закрепить в Конституции.

У президента России Владимира Путина есть три варианта, при которых он останется у власти по истечении его полномочий, заявил в интервью Frekvence 1 президент Чехии Милош Земан.

Первым вариантом было бы вновь занять пост премьера, как это было в 2008 году, сказал он. Второй вариант связан с Союзным государством России и Белоруссии, его Земан называет «немного странным». Он отметил, что Путин мог бы возглавить это государство, но белорусский лидер Александр Лукашенко «похоже, не очень, склонен к этому».

«Недавно появился третий вариант — создать государственный совет, а Путин мог бы стать его председателем»

Чешский президент также заявил, что «неплохо ладил» с бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а нового председателя правительства он не знает.

Отметим, что сейчас Госсовет — совещательный орган при президенте РФ, в его состав входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды главы государства, руководители думских фракций, а также главы регионов.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил закрепить роль и статус Госсовета в Конституции, а также дать Думе и Совфеду новые полномочия — нижняя палата парламента будет не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и министров, а верхняя сможет отрешать судей Верховного и Конституционного судов. И.о. вице-премьера Виталий Мутко говорил, что после изменений Госсовет будет уже не просто совещательным органом и войдет в структуру исполнительной власти.

Сам Путин 18 января говорил, что выступает против бессрочного пребывания на посту президента.