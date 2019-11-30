В Китае запретят использовать искусственный интеллект для создания фейковых новостей

Власти Китая намерены ввести новые правила, запрещающие использовать технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности для создания аудиовизуального контента, подпадающего под определение фейковых новостей, говорится на сайте управления по контролю за киберпространством в Китае.

Новые правила вступят в силу 1 января 2020 года, они предусматривают запрет на использование новейших технологий для производства, распространения и трансляции фейковых новостей и будут касаться как провайдеров услуг аудио и видеоинформации, так и пользователей.

Отмечается, что лица и организации, занимающиеся производством и распространением выдуманного контента, созданного при помощи технологий искусственного интеллекта или виртуальной реальности, должны всегда помечать, что их продукт не является правдивой новостью.

Все провайдеры аудио визуальной информации, а также СМИ и медиаплатформы, имеющие мобильные приложения и другие информационные сервисы, использующие в своей работе аудио и видео материалы, должны тщательно их проверять на достоверность перед публикацией, а в случае выявления фейковой новости уже после публикации её следует немедленно удалить или же пометить, что она не соответствует действительности и сообщить в соответствующие органы контроля.

Нарушение правил будет расцениваться как уголовное преступление, однако управление пока не уточняет, какая мера пресечения будет применяться в отношении нарушителей. В управлении подчеркнули, что создание фейков при помощи новейших технологий может создать угрозу национальной безопасности и нарушить права как частных лиц, так и организаций.