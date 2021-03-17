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Искусственный интеллект научился с высокой точностью прогнозировать смерть от COVID-10

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Искусственный интеллект научился с высокой точностью прогнозировать смерть от COVID-10

Ученые Университета Копенгагена создали программу, которая с 90-процентной точностью может определить, умрет ли конкретный человек от коронавируса или нет. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Чтобы создать алгоритм для расчетов, ученые ввели в компьютер данные 4 тыс. пациентов с коронавирусом, указав возраст, пол, индекс массы тела, результаты анализов, показатели жизненно важных функций, назначенные препараты, рекомендации врачей и сопутствующие заболевания. В программу также ввели данные о факторах риска, при наличии которых больные с коронавирусом чаще всего умирают. Оперируя этими данными, программа делает прогноз в отношении еще не зараженного COVID-19 человека, умрет ли он в результате заражения и болезни, и, по словам разработчиков, точность этого прогноза составляет 90%. Кроме того, при использовании в больнице программа смогла с 80-процентной точностью определить, кому из пациентов потребуется вентиляция легких. Сейчас программа также анализирует важность конкретных анализов для определенных пациентов с COVID-19, чтобы больницам не приходилось делать все анализы подряд, как это происходит сейчас, притом что многие из них обходятся недешево.

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По мнению разработчиков, преимущество таких программ в том, что они позволяют врачам своевременно принимать меры в отношении уязвимых пациентов, до того, как будет слишком поздно, и выбирать индивидуальное лечение с учетом данных конкретного человека. Как отметил глава лаборатории ИИ медицинского комплекса «Шарите» в Берлине Дитмар Фрей, человек способен понять, каким образом риск диабета коррелируется с потреблением сахара, но ИИ способен одновременно анализировать значение возраста, места жительства, профессии и других важных условий, чего человек не может. "Большое преимущество ИИ в том, что он может находить эти скрытые связи и алгоритмы",— отмечает эксперт.

ИИ, коронавирус
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