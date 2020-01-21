«Укрзализныця» перевезла на 15% больше пассажиров в ЕС

В течение 2019 года «Укрзализныця» перевезла в страны Европейского Союза и обратно 942,1 тысяч пассажиров, что на 14,9% больше показателя 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Самым популярным маршрутом стал Киев — Перемышль, которым в прошлом году туда и обратно путешествовало более 482 тыс. пассажиров.

Среди других популярных поездов № 67/68 Киев — Варшава — Киев, который выбрали 61 тыс. пассажиров, № 35/36 Одесса — Перемышль — Одесса (59 тыс. пассажиров) и № 31/32 Киев — Рига (24 тыс. пассажиров).