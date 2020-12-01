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В ЕС обеспокоены вопросом независимости НБУ и ситуацией в УЗ

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В ЕС обеспокоены вопросом независимости НБУ и ситуацией в УЗ

Европейский союз сохраняет опасения по поводу независимости Национального банка Украины (НБУ), несмотря на преемственность политики регулятора, сообщается в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине, обнародованном во вторник.

«Глава НБУ подал в отставку 1 июля 2020 года, сославшись на „систематическое политическое давление“, мешающее ему выполнять свои обязанности (...) Хотя НБУ продемонстрировал высокую степень преемственности своей политики, опасения по поводу независимости учреждения сохраняются», — говорится в отчете.

ЕС отметил, что после смены главы НБУ трое из пяти членов правления Нацбанка были заменены вследствие их заявления об отставке (Сергей Холод и Роман Борисенко) или непродления своих мандатов (Олег Чурий), а двое оставшихся (первый замглавы Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб) подвергаются давлению, в том числе в виде выговоров за публичные выступления и сокращения полномочий.

Согласно документу, несмотря на принятие в мае необходимого для сотрудничества с МВФ банковского закона, которое помогло защитить финансовую стабильность Украины, отставка главы Нацбанка Якова Смолия в июле вызвала обеспокоенность по поводу долгосрочной денежно-кредитной и финансовой стабильности, которая является важным фактором для международных партнеров Украины.

Также Европейский союз отмечает критическое финансовое положение АО «Укрзализныця».

«Финансовое положение нереформированной „Укрзализныци“ остается критическим», — говорится в тексте отчета.

ЕС отмечает, что в сфере транспорта к настоящему времени не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в том числе о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

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Помимо этого, как подчеркивается в тексте, все еще не приняты план действий по реализации Национальной транспортной стратегии, а также комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, важный для обеспечения основы для введения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

Как сообщали ранее СМИ, УЗ по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

НБУ, ЕС, УЗ
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Вторник, 1 декабря 2020
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