В ЕС обеспокоены вопросом независимости НБУ и ситуацией в УЗ

Европейский союз сохраняет опасения по поводу независимости Национального банка Украины (НБУ), несмотря на преемственность политики регулятора, сообщается в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине, обнародованном во вторник.
«Глава НБУ подал в отставку 1 июля 2020 года, сославшись на „систематическое политическое давление“, мешающее ему выполнять свои обязанности (...) Хотя НБУ продемонстрировал высокую степень преемственности своей политики, опасения по поводу независимости учреждения сохраняются», — говорится в отчете.
ЕС отметил, что после смены главы НБУ трое из пяти членов правления Нацбанка были заменены вследствие их заявления об отставке (Сергей Холод и Роман Борисенко) или непродления своих мандатов (Олег Чурий), а двое оставшихся (первый замглавы Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб) подвергаются давлению, в том числе в виде выговоров за публичные выступления и сокращения полномочий.
Согласно документу, несмотря на принятие в мае необходимого для сотрудничества с МВФ банковского закона, которое помогло защитить финансовую стабильность Украины, отставка главы Нацбанка Якова Смолия в июле вызвала обеспокоенность по поводу долгосрочной денежно-кредитной и финансовой стабильности, которая является важным фактором для международных партнеров Украины.
Также Европейский союз отмечает критическое финансовое положение АО «Укрзализныця».
«Финансовое положение нереформированной „Укрзализныци“ остается критическим», — говорится в тексте отчета.
ЕС отмечает, что в сфере транспорта к настоящему времени не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в том числе о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.
Помимо этого, как подчеркивается в тексте, все еще не приняты план действий по реализации Национальной транспортной стратегии, а также комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, важный для обеспечения основы для введения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.
Как сообщали ранее СМИ, УЗ по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016