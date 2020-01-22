Новый вирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.

Речь идет о пациенте, который 15 января вернулся в штат Вашингтон из Китая. По возвращении из поездки он обратился к медикам, которые с учетом пребывания его в стране, где происходит вспышка нового вируса, и симптомов заподозрили у обратившегося новый коронавирус. Дальнейшие анализы подтвердили диагноз, говорится в сообщении.

Вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань в центре страны, началась в декабре минувшего года. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов.

Позднее коронавирус распространился в такие города, как Пекин и Шанхай. Кроме того, случаи заболевания новым вирусом позднее были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде и Японии.

В Китае, по последним данным, от нового коронавируса уже скончались шесть человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в ближайшее время следует ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом, как в Китае, так и в других странах.