Новый вирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
Речь идет о пациенте, который 15 января вернулся в штат Вашингтон из Китая. По возвращении из поездки он обратился к медикам, которые с учетом пребывания его в стране, где происходит вспышка нового вируса, и симптомов заподозрили у обратившегося новый коронавирус. Дальнейшие анализы подтвердили диагноз, говорится в сообщении.
Вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань в центре страны, началась в декабре минувшего года. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов.
Позднее коронавирус распространился в такие города, как Пекин и Шанхай. Кроме того, случаи заболевания новым вирусом позднее были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде и Японии.
В Китае, по последним данным, от нового коронавируса уже скончались шесть человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в ближайшее время следует ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом, как в Китае, так и в других странах.
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