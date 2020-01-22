Украина собирается привлечь первый внешний заем в 2020 году

Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на рынке в среду.

По его данным, первое заимствование намечено осуществить в евро.

Собеседник агентства добавил, что в самое ближайшее время ожидается открытие книги заявок.

Минфин пока не комментирует эту информацию.

Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.