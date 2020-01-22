Украина объявила о выпуске 10-летних еврооблигаций в евро

Украина объявила о выпуске новых еврооблигаций в евро с десятилетним сроком оборота, сообщило Министерство финансов на сайте.
«Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком оборота, деноминированных в евро, по положению S/Правилом 114А», — сообщило ведомство в среду.
Также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации, уточнил Минфин.
Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.
Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.
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