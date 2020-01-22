Трамп пообещал «значимые» перемены в ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо обращалась с США на протяжении многих лет, благодаря чему китайская экономика росла быстрыми темпами. С таким утверждением американский президент Дональд Трамп выступил в среду на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум.

«ВТО многие годы была несправедлива по отношению к США. Этим пользовались развивающиеся страны. Китай оказался на том месте, где он сейчас находится, благодаря ВТО», — отметил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что делегация ВТО во главе с генеральным директором Роберту Азеведу может посетить Вашингтон в ближайшие две недели. «Мы собираемся сделать нечто значимое», — сказал президент США.