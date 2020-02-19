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Реформировать нельзя ликвидировать: что происходит с ВТО

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Реформировать нельзя ликвидировать: что происходит с ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) пытается выбраться из кризиса. Представители стран-членов организации собрались в Стокгольме, чтобы обсудить возможности ее реформирования. Но, возможно, реформировать площадку нет смысла. Возможно, стоит задумать о новом объединении.

18 января в Стокгольме представители Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов и Чешской Республики начали обсуждать реформирование Всемирной торговой организации.

«Многосторонняя торговая система испытывает трудности и нуждается в сторонниках. В Стокгольме наша цель — обменяться идеями о том, как мы могли бы поддержать ВТО, и привлечь внимание к важным для нас темам на министерской конференции ВТО в июне в Казахстане», — заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

Подробностей пока нет.

Объединение состоит из 164 стран и в данный момент находится в глубоком кризисе. Во многом благодаря стараниям президента США Дональда Трампа.

Организация на протяжении многих лет «несправедливо относилась к Соединенным Штатам», уверен глава Белого дома. В частности, Трампа не устраивали многочисленные иски стран, протестующих против политики протекционизма в США.

После долгих нападок американский президент добился своего. Эффективность ВТО в регулировании глобальной торговли во многом зависит от дееспособности Органа по разрешению споров. Апелляция является конечной инстанцией в процедуре разрешения споров в рамках ВТО, она должна состоять из семи судей, которые рассматривают арбитражные решения. При этом минимально допустимое число судей в апелляционной инстанции — трое. Именно столько необходимо для вынесения решения.

Четыре из семи позиций долгое время оставались вакантными, а в декабре прошлого года еще двое судей покинули свои посты по истечении их мандатов.

При одном судье вынесение решений стало невозможно. А новые кандидатуры судей в апелляционный орган в течение последних двух лет сознательно блокировались Белым домом.

Впрочем, сложности у ВТО начались задолго до избрания Трампа президентом.

Глобальная проблема состоит в том, что в организации слишком много участников, которые должны между собой одновременно договориться по правилам торговли. В результате Дохийский раунд от 2001 года внес очень мало договоренностей, потому что по каждому вопросу находятся страны, которые против.

Кроме того, исполнение решений очень сильно затягивалось. Они вроде бы принимались, но из-за всей этой процедуры обжалования и апелляций дела длились годами, и в результате это могло не приводить ни к каким результатам.

Однако все-таки ключевую роль в развале ВТО сыграл Дональд Трамп. Когда США начали вести себя как слон в посудной лавке, а у ВТО и так были проблемы. Но после вмешательства Америки вдруг оказалось, что на правила можно не обращать внимания. По этой причине сами участники перестали верить в эту организацию.

Нынешняя администрация США теперь еще и угрожает выйти из соглашения ВТО о правительственных закупках (GPA). Оно регулирует все процедуры, связанные с проведением тендеров при осуществлении госзакупок. Его цель состоит в том, чтобы предоставить иностранным компаниям доступ на рынок государственных закупок, а также сделать его прозрачным и конкурентным.

Выход Соединенных Штатов из соглашения может привести к тому, что члены ВТО потеряют свой преференциальный доступ к американским тендерам. А большинству иностранных компаний законы США запрещают доступ к государственным контрактам без объяснения причин.

В этой связи все чаще звучат разговоры о том, что реформировать ВТО и вовсе не стоит. Возможно, есть смысл создать альтернативное объединение.

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Основная проблема состоит в том, что позиции Китая и США весьма далеки друг от друга. Но именно эти страны являются ключевыми игроками в современной глобальной экономике и торговле. Поэтому задача — попытаться сблизить их подходы по реформированию ВТО

Подтолкнуть ВТО к кардинальному преобразованию может как выход США из организации, так и глобальная экономическая рецессия, вероятность которой тоже растет.

Не исключено также, что будет создан новый апелляционный орган с заинтересованными странами без США. В июне пройдет очередная министерская конференция ВТО, которая проводится раз в два года, и в этот раз она состоится в Нур-Султане — есть надежда, к этой встрече будет подготовлено какое-то решение.

ВТО, политика Трампа
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