Глава фракции «Слуга народа» призывает к жесткости в отношениях с ЕС

Украине необходимо жёстче отстаивать свою позицию в переговорах с Евросоюзом об условиях экономического сотрудничества, при этом сохраняя вектор евроинтеграции основным в развитии страны, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы сейчас вступаем в процесс revision Соглашения об ассоциации с ЕС. Надо нормально подготовиться: не просто взять их предложения и подписать», — сказал он журналистам в кулуарах Украинского завтрака, организованного Фондом Пинчука в Давосе, передает Интерфакс-Украина.
«Надо учесть состояние нашей экономики и начать более эффективные переговоры», — подчеркнул Арахамия.
По его словам, сегодня страны ЕС все активнее защищают свои интересы, и Украина должна следовать их примеру.
Среди больных вопросов в сотрудничестве он, в частности выделил квоты на поставки отдельных товаров и перевозки. По мнению главы фракции, нужна комплексная модель, и главную роль в ее разработке должно играть правительство.
«Если не доводить свою точку зрения, мы точно подпишем ещё раз на не очень выгодных условиях», — считает Арахамия.
В то же время он подчеркнул, что вектор на евроинтеграцию не поддается сомнению и заявил, что «Слуга народа» за 3 месяца приняла больше евроинтеграционных законов, чем Рада прошлого созыва за 5 лет.
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