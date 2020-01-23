В Украину не пустили трех российских политиков

Трое российских политиков не прошли пограничный контроль на въезд в Украину.
Об этом сообщает ГПСУ.
«Рейсом из Лондона в (аэропорт — ред.) „Борисполь“ прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны — „Единая Россия“, бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины „О пограничном контроле“ в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из „Борисполя“ в Германию», — говорится в сообщении.
Как отмечается, еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска «Киев (Жуляны)».
«Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель „Единой России“, другой — компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. В настоящее время они возвращены обратным рейсом», — отметили пограничники.
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