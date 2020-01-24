Украина запустила виртуальный реверс газа из Польши

Украина через газоизмерительную станцию «Дроздовичи» начала виртуальный реверс природного газа из Польши, сообщил глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«Уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», — написал он в Facebook в пятницу.

Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает, что ОГТС откроет и виртуальный реверс со Словакией в 2020 году.

ОГТСУ и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны, что открыло возможность осуществления виртуального реверса природного газа.

«Виртуальный реверс» предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.