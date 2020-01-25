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Прокуратура направила в суд дело о хищении 14 млн, выделенных на реконструкцию парка в Киеве

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Прокуратура направила в суд дело о хищении 14 млн, выделенных на реконструкцию парка в Киеве

Киевская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению денежных средств, выделенных на реконструкцию парка «Партизанская Слава» в Дарницком районе столицы.

«Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора КО „Киевзеленстрой“, не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, в дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ КО «Киевзеленстрой» перечислил подрядной организации 14 млн грн., чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию.

По результатам предварительного расследования действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины и по ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины соответственно.

Действия заместителя гендиректора КО «Киевзеленстрой» квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

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Как сообщалось, 6 сентября прокуратура Киева сообщила о подозрении заместителю руководителя Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» и директору подрядной организации, которыми в заговоре, в декабре 2018 года, подписаны акты приема выполненных работ по капитальному ремонту благоустройства парка «Партизанская Слава»

прокуратура, Киев
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