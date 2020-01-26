Илон Маск за неделю стал богаче на два миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.

Ранее на этой неделе капитализация Tesla впервые в ее истории превысила 100 миллиардов долларов.

По данным агентства, состояние Маска в понедельник составляло 30,9 миллиарда долларов, а к четвергу достигло отметки в 33,3 миллиарда долларов. При этом, отмечается, что к субботе оно уменьшилось на 300 миллионов долларов.

Маску принадлежат 22% акций Tesla, что составляет приблизительно половину его состояния.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.