Зеленский в прошедшем году помиловал 97 человек

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 человек в 2019 году. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос агентства Украинские новости.

«Указами президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц», — сказано в ответе.

Офис президента уточнил, что среди помилованных 11 женщин и 86 мужчин. 90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а семи наказание было сокращено.

В то же время Офис президента не ответил на вопрос о том, сколько среди помилованных было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов для передачи России или на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

По данным издания, бывший президент Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании. В 2018 году Порошенко помиловал гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых — для передачи на неподконтрольную часть Донбасса. В 2017 году Порошенко помиловал 139 осужденных, а в 2016 и 2015 годах — по 67.