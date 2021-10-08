Зеленский помиловал 31 осужденного военного

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

«Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения... мысли органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский... подписал указ о помиловании этих осужденных», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подобное помилование сделано впервые в новейшей истории Украины.