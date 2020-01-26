Трамп даст четыре года на подготовку к реализации «сделки века» по ближневосточному урегулированию

Президент США Дональд Трамп объявит, что срок для «подготовки» к реализации «сделки века» займет четыре года и в этот период для Палестины «будут открыты двери», сообщает издание «Едиот Ахронот».

«Президент США Дональд Трамп намерен дать срок для подготовки к реализации плана длительностью четыре года, в который будет ещё открыта дверь для палестинцев, которые продолжают отказываться от программы», — пишет издание.

По информации издания, в этот период Израиль сможет строить жилье в рамках уже существующих проектов в еврейских поселениях, но не сможет «расширяться за пределы нынешних границ».

«Сделка века» — план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.

Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая «пути достижения мира». Пенс добавил, что также пригласил и лидера оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.