Лидер Палестины объявил о прекращении отношений с Израилем и США

Глава Палестины Махмуд Аббас в ходе экстренного заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире заявил, что он «не войдет в историю как человек, который продал Иерусалим». Об этом сообщают израильские и французские СМИ. Так лидер Палестины отреагировал на «сделку века» президента США Дональда Трампа, согласно которой Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля.

По словам Аббаса, он уже отказался принимать телефонные звонки и сообщения от президента США Дональда Трампа «поскольку знает, что он (американский лидер, — Ред.) воспользуется этим, чтобы сказать, что консультировался с нами». «Я никогда не приму этот план. Я не войду в историю как человек, который продал Иерусалим», — сказал он.

Аббас отметил, что палестинцы по-прежнему привержены прекращению «израильской оккупации» и созданию собственного государства — Палестины — со столицей в восточном Иерусалиме. Он также указал на то, что Палестина против участия Соединенных Штатов в качестве единственного посредника в каких-либо переговорах с Израилем. По его словам, он обратится в Совет Безопасности ООН и другие организации, чтобы «объяснить свою позицию».

Палестинский политик также объявил, что страна не намерена иметь отношений с США и Израилем, в первую очередь в сфере безопасности. Аббас добавил, что Палестина была удивлена объявлением Трампа о мирном плане. «Американцы позвонили и сказали, что Трамп хочет отправить мне план, чтобы я мог его прочитать. Я отказался. Они несколько раз пытались соединить его со мной по телефону», — заявил он.

Напомним, что 28 января Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой «сделки века» — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский лидер потребовал от палестинских властей демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки действующего в секторе радикального движения ХАМАС. С целью продвижения урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций, которые пойдут, в том числе, на создание новых рабочих мест для палестинцев и компенсации за утраченное жилье.