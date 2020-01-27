Новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового президента.

Им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье, сообщает Укринформ.

Дамс возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Именно по квоте этой группы, в соответствии с очередностью, следующие два года ПАСЕ возглавит ее представитель.

Напомним, что 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.