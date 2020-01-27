В ПАСЕ официально оспорили полномочия делегации РФ на зимней сессии

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис.

«Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу, он подготовит доклад», — сказал после его выступления ведущий заседание ПАСЕ.

Напомнеим, ранее о том, что в Парламентской ассамблее Совета Европы инициируют обжалование полномочий российской делегации сообщал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Гончаренко пояснял, что соответствующая процедура осуществляется вставанием депутатов при голосовании за подтверждение полномочий национальных делегаций. Это первый вопросом повестки дня зимней сессии ПАСЕ, которая началась в понедельник в Страсбурге.

Теперь полномочия делегации РФ в понедельник автоматически подтверждены не будут. Следовательно, этот вопрос будет передан для рассмотрения в процедурный и мониторинговый комитеты ПАСЕ, у которых будет 48 часов, то есть до среды, для его рассмотрения.