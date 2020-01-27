Трамп завтра обнародует план ближневосточного урегулирования

Белый дом обнародует американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта во вторник в полдень по местному времени (20:00 по Киеву). Об этом, как сообщило агентство Reuters, американский лидер заявил в понедельник в Вашингтоне перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США также считает, что палестинцы в конечном счете поддержат американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Это то, чего они должны хотеть. Вероятно, изначально они его не захотят, но думаю, в конечном итоге они захотят, это очень хорошо для них. ...Мы считаем, что в конце концов у нас будет поддержка палестинцев, посмотрим», — сказал президент США.

При этом, по утверждению Трампа, план поддерживают «многие арабские страны». «Этот план очень важен для мира на Ближнем Востоке. ...Работа над этим велась долгие годы, думаю, мы относительно близки, но нужно, чтобы другие люди с этим согласились. Многие арабские страны согласились с этим, им нравится, они считают, что это большой старт», — добавил президент США.