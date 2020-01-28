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У Кличко пообещали горожанам транспортный коллапс уже в этом году

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У Кличко пообещали горожанам транспортный коллапс уже в этом году

Советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что, в худшем случае, транспорт может парализовать Киев в этом году, по оптимистическому прогнозу — через два года.

Об этом он сказал в интервью изданию «Киев Vласть».

«Наша задача — оказывать давление на тех, кто может пересесть на общественный транспорт, чтобы они это сделали. Иначе город в определенный момент просто станет.

Мы экстраполировали цифры и получилось, что Киев может быть парализован, в худшем случае, в этом году. Оптимистичный прогноз — через два года», — подчеркнул Бахматов.

«Мы в прошлом году были на 13 месте в мире по пробками по рейтингу TomTom (ежегодный рейтинг городов мира с наиболее загруженными дорогами — ред.). В этом будет еще хуже, потому что было много ремонтов. Наша задача — выйти из первой 20-ки этого рейтинга, желательно — войти в 50-ку», — добавил советник Кличко.

По его словам, сделать это можно только карательно-ограничительными мерами.

«Как на ул. Шота Руставели: до расчистки полосы общественного транспорта машины шли со скоростью 5 км в час, а сейчас — 14-15 км в час», — сказал он.

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«Мы расчистили полосы движения общественного транспорта — и автобусы, троллейбусы стали работать вдвое эффективнее. Потому что они ездят быстрее, выполняют больше рейсов. Если бы мы не сделали это и считали на основании предоставленных чиновниками данных, то выход был только один — покупать еще больше троллейбусов и автобусов», — заявил Бахматов.

Киев, Максим Бахматов
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