Кличко тоже взял себе советника из КВН

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Максима Бахматова своим советником.

«Я рад представить Максима Бахматова», — сказал Кличко на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Интрефакс-Украина.

Представляя Бахматова, он заявил, что городу необходим кризис-менеджер, который сможет бороться с новыми вызовами.

Бахматов, 1978 г.р., украинский предприниматель в сфере IT и инноваций, в 2015-17 гг был генеральным директором Национального экспоцентра Украины. Ранее был телеведущим, шоуменом, продюсером, в частности, резидентом КВН и Comedy Club в Украине.