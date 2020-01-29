Кабмин назначил главу Госкино

Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук», — написал Бородянский на своем Telegram-канале в среду.

Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.