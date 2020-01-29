Около 40 тысяч украинцев имеют временное убежище в России

Около 40 тыс. гражданам Украины в настоящее время предоставлено временное убежище в России. Об этом в среду сообщила журналистам начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«Если мы вспомним 2014 год, Россия, как ни одна страна Европы, смогла в короткие сроки принять на своей территории около миллиона граждан с юго-востока Украины», — сказала она.

«В конце 2016 года временное убежище на территории РФ имели порядка 450 тыс. граждан Украины. На сегодняшний день практически все интегрированы в российское общество и приобрели гражданство РФ. На сегодняшний день на учете состоят порядка 40 тыс. граждан Украины, которые имеют временное убежище в России», — сказала она.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям так называемых ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом».

Летом прошлого года в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.