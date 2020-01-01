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Около 200 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта

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Около 200 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта

Почти 200 тыс. жителей так называемых ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос.

«В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ», — говорится в сообщении. В МВД РФ уточнили, что более 136 тыс. из них — жители ДНР и ЛНР, порядка 60 тыс. — жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

В МВД отметили, что в ряде случаев в приобретении российского гражданства может быть отказано. По информации МВД, были отклонены 232 заявления о приеме в российское гражданство. «Такое решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств», — сказали в российском МВД.

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Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям непризнанных ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. По документу на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом".

Летом прошлого года в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.

 

Россия, гражданство, ЛДНР
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