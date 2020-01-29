Владелец Victoria’s Secret собирается продать бренд

Американский миллиардер, владелец Victoria’s Secret 82-летний Лесли Векснер ведет переговоры, которые могут привести к полной или частичной продаже бренда нижнего белья. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников, компания L Brands, которой принадлежит Victoria’s Secret, надеется принять решение о потенциальной сделке и планах преемственности в ближайшие недели. Никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, пока нет, отмечают источники.
Векснер также рассматривает возможность покинуть пост исполнительного директора L Brands, но может остаться в ее совете директоров. Векснер — крупнейший акционер компании, ему принадлежит примерно 17%. Компания также владеет сетями Bath & Body Works и Pink.
Сеть Victoria’s Secret с годовым оборотом около $7 млрд долгое время доминировала на рынке нижнего белья в США, но в последние годы столкнулась с падением продаж. В прошлом году нью-йоркский хедж-фонд Barington Capital Group LP приобрел небольшой пакет акций L Brands и призвал компанию рассмотреть вопрос о разделении быстрорастущей сети Bath & Body Works и Victoria’s Secret. L Brands добавила в свой совет двух новых директоров и подписала соглашение с Barington о том, что фонд будет специальным советником компании.
Векснер основал холдинг L Brands в 1963 году. В дальнейшем он распродал многие бренды одежды, но Victoria’s Secret оставался его флагманским брендом. В 2016 году гендиректор Victoria’s Secret Шерен Тёрни уволилась, а Векснер взял на себя прямой контроль над бизнесом. В ноябре 2019 года L Brands объявила об отмене ежегодного показа нижнего белья Victoria’s Secret Fashion.
Forbes оценивает состояние Векснера, по данным на 29 января, в $4,6 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016