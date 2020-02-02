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СМИ сообщили о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

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СМИ сообщили о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Бывшего директора по маркетингу компании L Brands (владеет брендом женского белья Victoriaʼs Secret) Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах, издевательствах и женоненавистничестве по отношению к моделям. Об этом пишет газета The New York Times, которой удалось опросить более 30 нынешних и бывших сотрудников компании, включая моделей.

В частности, работавшая на бренд модель Алисса Миллер заявила в беседе с изданием, что Разек часто говорил: «Я могу сделать тебя или сломать тебя».

Еще одна модель, Энди Муис, рассказала NYT, что в 2007 году, когда ей было 19 лет, неоднократно отвергала знаки внимания со стороны Разека. И тот на следующий год не стал привлекать девушку для участия в шоу-показе.

«Что меня больше всего беспокоило как человека, которого всегда воспитывали как независимую женщину, так это то, насколько укоренилось такое поведение», — рассказала Кейси Кроу Тейлор, бывшая сотрудница по связям с общественностью. «Такое обращение было просто как насмешка и воспринималось как нормальное поведение. Это было почти как идеологическая обработка. И любой, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировался, а наказывался», — сказала она.

Другие опрошенные изданием сотрудники компании также жаловались на поведение Разека, в частности на его «унизительные комментарии и неуместное отношение к женщинам», пишет NYT.

В своем комментарии, присланном по электронной почте, Разек отверг все обвинения. По его словам, сообщения «категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста». «Мне повезло работать с многочисленными моделями мирового класса и талантливыми профессионалами. И я горжусь взаимным уважением, которое мы испытываем друг к другу», — сказал Разек.

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Собеседники из числа руководителей компании сообщили NYT, что основатель L Brands миллиардер Лесли Векснер знал о непристойном поведение Разека. Представитель бизнесмена от комментариев отказался.

Разек ушел в отставку со своего поста в августе 2019 года, после комментариев о найме трансгендерных и пышных моделей для Victoria’s Secret Fashion Show (было отменено в прошлом году). Позднее он извинился за свои комментарии.

домогательство, Victoria’s Secret
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