Закрытие игровых залов не коснулось только «Пари Матч» Швиндлермана, – СМИ

Распоряжение Кабмина закрыть все игровые залы в стране не коснулось только компании «Пари Матч», владельца которой Эдуарда Швиндлермана называются основным бенефициаром принятия законопроекта о легализации азартных игр в Украине. Об этом пишет издание «Апостроф».

Как отмечается в статье, владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман в схему по монополизацию рынка азартных игр вовлек главу фракции «Слуга Народа» Давида Арахамию, а также посланца «лужниковского» криминалитета, лоббиста Бориса Баума.

«Журналисты программы „Схемы“ в своем расследовании установили, что глава фракции „Слуга Народа“ Давид Арахамия с июля 2019 года посещает центральный офис букмекерской компании „Пари-Матч“, где встречается с миноритарным собственником компании и ее гендиректором Сергеем Портновым. Поговаривают, что цена вопрос, чтобы заинтересовать парламентария — 5 миллионов долларов», — отмечает автор статьи.

Как сказано в материале, владельцу «Пари Матч» Швиндлерману кровь из носу нужна лицензия, поскольку затраты на законодательную кампанию росли, а цена букмекерской конторы падала. А законопроект все обсуждался, множество людей было против. Именно поэтому Арахамия вместе с Баумом придумали воспользоваться амбициями президента Зеленского и таки добились вынесения проекта на первое чтение 19 декабря 2019 года. Правда проект тогда не набрал необходимого количества голосов.

«После провала парламентского голосовании в первом чтении, лоббисты Швиндлермана решили, что называется, „перевернуть шахматную доску“. Швиндлерман, Арахамия и Баум свалили вину за провал голосования на заговор рынка, очевидно, рассказав Зеленскому, что депутатов просто перекупили конкуренты. Хотя, справедливости ради, игровой рынок сейчас слишком разрозненный, чтобы так быстро договорится о правилах игры», — отмечает журналист.

В статье подчеркивается, что буквально 20 декабря 2019 года Кабмин вслед за эмоциональной реакцией президента начал закрывать игральные залы по всей стране. В результате весь рынок моментальных лотерей и спортивных ставок прекратил существование.

«Но есть одно большое „но“! Швиндлерману и в этой ситуации удалось остаться в выигрыше. Во-первых, использовав свои связи во власти, он устранил главного конкурента на нелегальном игровом рынке — „Фаворит“. 23 января киевские правоохранители заявили об обысках и прекращении незаконной деятельности этой букмекерской компании на рынке виртуальных азартных игр. „Пари Матч“ Швиндлермана, ведущий точно такую же деятельность никак не пострадал. И продолжает, как ни в чем не бывало, работать. Конечно же, в тени, без всяких выплат в госбюджет», — сказано в материале. Таким образом, подчеркивают авторы статьи, Швиндлерман со своей компанией «Пари Матч» на сегодняшний день остался единственной компанией, которая успешно проводит азартный бизнес в Украине, занимаясь букмекерством, казино, слотами и покером.

«Сразу после новогодних каникул, 16 января, проект нужного Швиндлерману закона был проголосован парламентом в первом чтении. Так что пока все идет по плану воротилы незаконного игрового бизнеса. Все игроки и все деньги уже потекли на балансы Швиндлермана. Вне сомнений, с помощью подкупа и коррупции ему удалось увеличить свою капитализацию на теневом рынке в разы. Осталось продавить „легалайз“ и получить лицензию для продажи компании за 1 миллиард долларов, как он и планировал», — резюмирует автор материала.