Американский режиссер Оливер Стоун назвал США «империей зла»

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали «силой зла». Такое мнение он выразил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT, текст которого опубликован в четверг на сайте вещателя.
«Мы и есть империя зла. ...Мы дошли до предела, мы оказываем разрушительное воздействие на историю человечества. ...Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. ...Это вернется к нам бумерангом», — сказал Стоун. В частности, он отметил, что США создают в мире угрозу ядерной войны и что разработки в стране ядерного оружия являются проявлением агрессии.
Режиссер отметил и уровень коррупции в Соединенных Штатах, заявив, что там он намного выше, чем в других странах мира. При этом Стоун уверен, что существующее положение вещей не устраивает многих граждан его государства, однако влиять на ситуацию им сложно из-за действующей в США избирательной системы. По его мнению, голос отдельного человека в ней не имеет значения.
Оливер Стоун — режиссер таких фильмов, как «Уолл Стрит: Деньги не спят» (2010), «Башни-близнецы» (2006), «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (1991), «Взвод» (1986). Он трижды получал премию Американской академии киноискусств «Оскар», удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.
В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях 2014 года. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Владимира Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича. В июне 2017 Стоун представил четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным».
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