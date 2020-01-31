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Украина ждет тест-системы для диагностики нового коронавируса

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Украина ждет тест-системы для диагностики нового коронавируса

Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового типа коронавируса #nCoV2019, сообщил исполняющий обязаности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем«,- сказал он.

По словам Кузина, тест-системы будут находиться в центральной референс-лаборатории, в случае необходимости они будут распределяться в регионы.

Кузин отметил, что в настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 9,776 тыс., из них 213 — летальных. В 20 странах кроме Китая подтверждено 99 случаев заболеваемости новым коронавирусом, в трех странах зафиксировано передачу вируса от человека к человеку.

Он также подчеркнул, что «у 254 пассажиров и 15 членов экипажа рейса, который прибудет в пятницу в Киев из Китая, жалобы на состояние здоровья отсутствуют».

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В свою очередь замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль отметил, что «действия Минздрава и ЦОЗ в настоящее время являются достаточными» для предупреждения распространения коронавируса в Украине.

«Мы готовим проект действий правительства на случай, если ситуация станет критичной и будут случаи инфицирования. В настоящее время в каждом регионе определен маршрут пациента, мы уведомлены о наличии средств для борьбы, также налажена система эпидемических оповещений», — добавил он.

ЦОЗ, коронавирус
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