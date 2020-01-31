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Греция выдвинула ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира

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Греция выдвинула ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира

Греческое правительство предложила кандидатуру Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на Нобелевскую премию мира 2020 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Греции.

«Греция в соответствии с решением греческого правительства предлагает Европейский суд по правам человека на Нобелевскую премию мира 2020 года. Эта инициатива является результатом скоординированных действий правительства Греции под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса», — говорится в сообщении.

По словам МИД, «соответствующее письмо в Комитет по Нобелевской премии, в котором правительство Греции предлагает Европейский суд по правам человека на Нобелевскую премию мира, было направлено сегодня первым заместителем министра иностранных дел Мильтиадисом Варвициотисом».

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«Греция высоко ценит работу Европейского суда по правам человека, который является важным институтом защиты прав человека и обеспечения международного правосудия, признавая его обширный вклад в укрепление и содействие миру во всем мире. И тот факт, что наша страна принимает на себя следующее председательство в комитете министров Совета Европы (май-ноябрь 2020 года), главной темой которого будет празднование 70-й годовщины подписания Европейской конвенции о правах человека, за применением положений которой следит ЕСПЧ, является дополнительной причиной для выдвижения данного предложения», — заключил МИД.

Греция, ЕСПЧ, Нобелевская премия мира
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