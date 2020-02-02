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В Южной Корее обещают сажать спекулянтов медицинскими масками

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В Южной Корее обещают сажать спекулянтов медицинскими масками

Власти Республики Корея будут наказывать производителей и продавцов медицинских масок, необоснованно завышающих цены. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Сеуле министр по контролю за безопасностью продуктов и медикаментов Ли Ый Гён.

«Правительство внимательно следит за оптовой и онлайн-торговлей, обращая внимание на тех, кто чрезмерно завышает цены на эту продукцию», — отметил он. Министр подчеркнул, что власти в ближайшее время внесут изменения в законодательство, после чего спекулянтам, наживающимся на ситуации с распространением коронавируса, будет грозить тюремное заключение до двух лет и штраф в 50 млн вон ($42 тыс.).

Ли Ый Гён также отметил, что в связи с высоким спросом правительство обратилось к производителям медицинских масок с просьбой перейти на круглосуточный режим работы.

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Продажи масок в Южной Корее многократно выросли после того, как в стране были зафиксированы первые случаи заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию. Пользуясь этим, некоторые продавцы в несколько раз подняли цены на данный вид товара, что вызвало жалобы среди населения.

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, по данным на утро воскресенья, составило более 14 тыс. человек, умерли не менее 304 жителей страны, из больниц выписаны более 320 пациентов.

Южная Корея, коронавирус
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