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Адвокат Трампа просил у помощника Зеленского сохранить должность Кличко

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Адвокат Трампа просил у помощника Зеленского сохранить должность Кличко

Адвокат президента США Руди Джулиани во время встречи с помощником Президента Украины Андреем Ермаком в августе 2019 года в Мадриде попросил за мэра КГГА Виталия Кличко.

Об этом пишет New York Times.

"Обсуждая возможность встречи в Белом доме с президентом Украины, адвокат президента Трампа попросил сохранить должность для городского головы Киева", - говорится в сообщении.

В интервью изданию Джулиани признал, что 2 августа в Мадриде обсуждал работу Кличко на встрече с Андреем Ермаком.

«Я сказал: не знаю, я не в курсе событий, но, похоже, он один из хороших ребят. И я сейчас выступаю как личный друг, а не как представитель власти или что-либо», - отметил Джулиани.

По его словам, он дал понять, что это его личное мнение относительно Кличко. «Я высказал свое личное мнение, а не позицию правительства, основываясь на наших личных отношениях», - сказал адвокат президента США.

Как отмечается, Джулиани и Кличко - хорошие друзья. В прошлом украинец также был клиентом американского адвоката.

Сам Ермак также признал, что они с Джулиани обсуждали будущее Кличко.

«Джулиани спросил, какая мое мнение о мэре Виталии Кличко. Он сразу же подчеркнул, что я не должен рассматривать его вопрос как попытку повлиять на меня», - заявил Ермак в комментарии NYT.

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Помощник Президента сказал, что он ответил Джулиани, что давно знает Кличко и что он пользуется поддержкой у киевлян.

Напомним, что 24 июля 2019 года Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента с просьбой направить представление об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Виталий Кличко, Рудольф Джулиани
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