Украина в прошлом году собрала рекордный урожай зерна

Украина по итогам 2019 г. собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых в объеме 75,08 млн т.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, валовой сбор зерна оказался на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн т).
Средняя урожайность составила 49,1 ц/га (в 2018 году — 47,4 ц/га).
По данным ведоства, объем производства культур зерновых и зернобобовых в массе после доработки составил:
— пшеница — 28,3 млн т (+15,0%),
— кукуруза на зерно — 35,8 млн т (+0,1%),
— ячмень — 8,9 млн т (+21,2%),
— рожь — 0,3 млн т (-15,1%),
— овес — 0,3 млн т (+0,8%),
— гречиха — 0,1 млн т (-37,9%),
— сорго — 0,2 млн т (-1,2%),
— просо — 0,2 млн т (+110%),
— культуры зернобобовые — 0,7 млн т (-25,5%),
— горох — 0,6 млн т (-26,2%).
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