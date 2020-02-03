Украина в прошлом году собрала рекордный урожай зерна

Украина по итогам 2019 г. собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых в объеме 75,08 млн т.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, валовой сбор зерна оказался на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн т).

Средняя урожайность составила 49,1 ц/га (в 2018 году — 47,4 ц/га).

По данным ведоства, объем производства культур зерновых и зернобобовых в массе после доработки составил:

— пшеница — 28,3 млн т (+15,0%),

— кукуруза на зерно — 35,8 млн т (+0,1%),

— ячмень — 8,9 млн т (+21,2%),

— рожь — 0,3 млн т (-15,1%),

— овес — 0,3 млн т (+0,8%),

— гречиха — 0,1 млн т (-37,9%),

— сорго — 0,2 млн т (-1,2%),

— просо — 0,2 млн т (+110%),

— культуры зернобобовые — 0,7 млн т (-25,5%),

— горох — 0,6 млн т (-26,2%).