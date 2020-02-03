Рейс Киев-Харьков стал самым популярным железнодорожным маршрутом в Украине

Наиболее популярным внутренним железнодорожным сообщением в 2019 году стал рейс Киев-Харьков.
Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, билеты на него приобрели 1,7 миллиона пассажиров.
В ТОП-5 также вошли рейсы Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).
При этом в течение 2019 года Укрзализныця перевезла из Украины в страны Европейского Союза и в обратном направлении 942,1 тыс. пассажиров, что почти на 15% больше, чем в 2018 году.
Самым популярным украинско-европейским маршрутом стал Киев — Перемышль — Киев. Поездами №715/716 и №705/706, которые курсируют на этом направлении, в прошлом году путешествовали более 482 тыс. пассажиров.
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