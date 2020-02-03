Гончарук презентовал программу доступных кредитов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук принимает участие в презентации государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Трансляция мероприятия проходит на официальной странице премьера в Facebook.

Вместе с главой правительства участие в этом мероприятии участвуют: министр развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Украины Оксана Маркарова, представители ключевых государственных банков Украины и ведущих бизнес-ассоциаций и бизнес-сообществ.

Они обсуждают ключевые условия государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», кто может принять участие в ней, как и где получить кредит, какие механизмы снижения ставки до 5, 7 или 9%.