Гончарук презентовал программу доступных кредитов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук принимает участие в презентации государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
Трансляция мероприятия проходит на официальной странице премьера в Facebook.
Вместе с главой правительства участие в этом мероприятии участвуют: министр развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Украины Оксана Маркарова, представители ключевых государственных банков Украины и ведущих бизнес-ассоциаций и бизнес-сообществ.
Они обсуждают ключевые условия государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», кто может принять участие в ней, как и где получить кредит, какие механизмы снижения ставки до 5, 7 или 9%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016