Профицит сводного платежного баланса Украины вырос в 2 раза

Сводный платежный баланс Украины в 2019 году сведен с профицитом $6 млрд, что в 2,1 раза больше, чем в 2018 году ($2,9 млрд), свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.

По его данным, в декабре 2019 года профицит сводного платежного баланса составил $3,3 млрд, что на 83,3% больше, чем в декабре 2018 года ($1,8 млрд).