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Профицит сводного платежного баланса Украины вырос в 2 раза

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Профицит сводного платежного баланса Украины вырос в 2 раза

Сводный платежный баланс Украины в 2019 году сведен с профицитом $6 млрд, что в 2,1 раза больше, чем в 2018 году ($2,9 млрд), свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.

По его данным, в декабре 2019 года профицит сводного платежного баланса составил $3,3 млрд, что на 83,3% больше, чем в декабре 2018 года ($1,8 млрд).

НБУ, платежный баланс
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Комментарии (4)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 минута назад

UA . ЯДЕРНИЙ ОКУПАНТ ДІТЕЙ І ВНУКІВ КОРІННИХ НАРОДІВ СВІТУ АНЕКСІЄЮ ПЛАНЕТИ ЯДЕРНОЮ ЗАГРОЗОЮ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ДЛЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ТІЛЬКИ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЄВРЕЇВ І РОСІЯН ВБИВЦЯ ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ РАЗУМКОВ ПОВИНЕН СИДІТИ В ТЮРМІ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 2 минуты назад

UA . ВРЯТУВАТИ ДІТЕЙ І ВНУКІВ КОРІННИХ НАРОДІВ СВІТУ ВІД АНЕКСІЇ ПЛАНЕТИ ПУТІНИМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ РАЗУМКОВИМ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИМ КАГАЛОМ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЄВРЕЇВ І РОСІЯН МОЖЕ ТІЛЬКИ КАТЕГОРИЧНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТУ ДЛЯ ГОСПОДА БОГА.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 5 минут назад

UA . В УКРАЇНІ ВСІ ЗМІ НАЛЕЖАТЬ ТІЛЬКИ ОКУПАНТАМ ТОМУ ВИГНАТИ ЇХ ВІД КОРИТА НЕМОЖЛИВО.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 26 минут назад

RU . АМЕРИКАНЦЫ Я НАУЧУ ВАС ПОБЕЖДАТЬ ХОЛУЙСТВОМ ПЕРЕД ПУТИНЫМ ЗА ЕГО ИЗБРАНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКИ ДЛЯ СЕБЯ ВМЕСТО ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВАМИ ДЛЯ ВАС ТРАМП ПРЕЗИДЕНТ ПУТИНА.........БОГ ВСЕ ДЕТИ ВНУКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.........

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