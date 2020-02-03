Профицит сводного платежного баланса Украины вырос в 2 раза

Сводный платежный баланс Украины в 2019 году сведен с профицитом $6 млрд, что в 2,1 раза больше, чем в 2018 году ($2,9 млрд), свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.
По его данным, в декабре 2019 года профицит сводного платежного баланса составил $3,3 млрд, что на 83,3% больше, чем в декабре 2018 года ($1,8 млрд).
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