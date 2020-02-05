В Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам экономики

В Офисе президента рассматривают возможность создания должности вице-премьера по экономике-инвестициям-индустрии, уже даже рассмотрели несколько кандидатур.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседников власти.

«Может появиться вице-премьер по экономике-инвестициям-промышленности. Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть „Слуги народа“, трогать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вице-премьера», — отметили там изданию.

По словам собеседника, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.

Впоследствии у президента Владимира Зеленского попытались привлечь экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника, который учил «слуг народа» политической грамотности в Трускавце. Однако Пинзеник предложение не принял.

Еще одним кандидатом источники называют Ростислава Шурму — бывшего гендиректора завода «Запорожсталь», входящего в холдинг Рината Ахметова «Метинвест».

На последних парламентских выборах Шурма баллотировался по спискам «Оппозиционного блока». Однако после проигрыша он якобы отошел от дел в «Метинвесте» и не работает на Ахметова.