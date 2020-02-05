В Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам экономики

В Офисе президента рассматривают возможность создания должности вице-премьера по экономике-инвестициям-индустрии, уже даже рассмотрели несколько кандидатур.
Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседников власти.
«Может появиться вице-премьер по экономике-инвестициям-промышленности. Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть „Слуги народа“, трогать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вице-премьера», — отметили там изданию.
По словам собеседника, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.
Впоследствии у президента Владимира Зеленского попытались привлечь экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника, который учил «слуг народа» политической грамотности в Трускавце. Однако Пинзеник предложение не принял.
Еще одним кандидатом источники называют Ростислава Шурму — бывшего гендиректора завода «Запорожсталь», входящего в холдинг Рината Ахметова «Метинвест».
На последних парламентских выборах Шурма баллотировался по спискам «Оппозиционного блока». Однако после проигрыша он якобы отошел от дел в «Метинвесте» и не работает на Ахметова.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016