Рябошапка обещает уже скоро передать дело Гладковского в суд

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в ближайшее время направят в суд.
Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля, сообщает Укринформ.
«В ближайшее время дело в отношении заместителя секретаря СНБО будет передано в суд», — сказал он.
Как сообщалось, 17 октября прошлого года НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).
18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение Гладковскому в «злоупотреблении властью и служебным положением» и «декларировании недостоверной информации».
19 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.
21 октября 2019 года Гладковский вышел из СИЗО под залог.
Гладковского освободил от должности первого заместителя секретаря СНБО в марте 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко. Это произошло после того, как журналисты программы «Наши гроші» (Bihus.info) обнародовали материалы о разоблачении масштабных схем хищения в оборонном комплексе, к которым могут быть причастны должностные лица.
По данным журналистов, непосредственным участником этих схем был сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, а также сам Олег Гладковский и представители Укроборонпрома.
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