Рябошапка обещает уже скоро передать дело Гладковского в суд

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в ближайшее время направят в суд.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля, сообщает Укринформ.

«В ближайшее время дело в отношении заместителя секретаря СНБО будет передано в суд», — сказал он.

Как сообщалось, 17 октября прошлого года НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение Гладковскому в «злоупотреблении властью и служебным положением» и «декларировании недостоверной информации».

19 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.

21 октября 2019 года Гладковский вышел из СИЗО под залог.

Гладковского освободил от должности первого заместителя секретаря СНБО в марте 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко. Это произошло после того, как журналисты программы «Наши гроші» (Bihus.info) обнародовали материалы о разоблачении масштабных схем хищения в оборонном комплексе, к которым могут быть причастны должностные лица.

По данным журналистов, непосредственным участником этих схем был сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, а также сам Олег Гладковский и представители Укроборонпрома.