Международные резервы Украины вернулись во времена Януковича

По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долларов США в эквиваленте — в январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Подчеркивается, что увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями НБУ — по управлению резервами и на валютном ринке. Отмечается, что динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:
«Такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — подчеркнули в НБУ.
Напомним, что Национальный банк Украины на начало 2020 года держал в долларовых инструментах 76,7% международных резервов страны, тогда как на 1 февраля 2019 года их доля составляла 71,7%.
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